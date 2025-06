Diogo Defante 'é preso' em Belém e cena com PM bomba na internet

Diogo Defante causou em Belém! Um vídeo do humorista sendo colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar, em pleno centro da capital paraense, viralizou nesta quinta-feira (19/6) e deixou muita gente sem entender o que estava rolando.

Teve fã achando que era caso sério e até quem jurou que ele tinha sido detido de verdade. Mas tudo não passou de mais uma gravação do quadro “Repórter Doidão pelo Brasil”, que vai ao ar no canal do YouTube do comediante.

E, claro, a zoeira foi garantida: nas redes, o público entrou na brincadeira com comentários como “falou mal da Joelma e deu nisso” e “foi pedir açaí com leite ninho, mereceu”.

Nos stories, Defante manteve o clima de mistério, soltou contagem regressiva e ainda afirmou que esse é o melhor episódio da série até agora. “Vocês vão assistir e me dizem se eu tô falando merda”, brincou ele, do jeitinho debochado que os fãs já conhecem.

O projeto “Repórter Doidão” mistura jornalismo, improviso e muita maluquice. Defante tem viajado o Brasil pra entrevistar pessoas nas ruas e criar cenas surreais que só ele sabe fazer.