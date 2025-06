Murilo Huff recorre à Justiça para ter guarda do filho com Marília Mendonça

Murilo Ruff pede a guarda do filho com Marília Mendonça - (crédito: Reprodução Instagram )

Depois de muita especulação, Murilo Huff deu um novo passo em relação à criação do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça. O cantor entrou com uma ação na Justiça solicitando a guarda unilateral da criança, atualmente compartilhada com a avó materna, Dona Ruth Moreira, mãe da eterna Rainha da Sofrência.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o processo foi aberto no último dia 11 de junho e corre em segredo de Justiça. Por isso, detalhes mais específicos sobre a solicitação não foram revelados. O pedido, no entanto, é classificado como uma tutela provisória, o que indica caráter emergencial ou temporário da solicitação.

Desde a trágica morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, a guarda de Léo tem sido dividida entre Murilo e Dona Ruth, que assumiu o cuidado do neto na casa da filha, em Goiânia. A convivência entre as famílias sempre foi descrita como harmoniosa, com foco no bem-estar do menino.

Em nota enviada ao portal, a equipe jurídica de Murilo Huff confirmou o pedido, mas ressaltou que o cantor respeitará o sigilo imposto pelo processo. “Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça."

"A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho, que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes.”