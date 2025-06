Dona Ruth quebra o silêncio após Murilo Huff pedir guarda do neto

O pedido de Murilo Huff pela guarda exclusiva de seu filho, Léo, de 5 anos, surpreendeu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa. Diante da situação, Dona Ruth Moreira, mãe da saudosa Marília Mendonça e avó de Léo, que divide atualmente a guarda da criança com o cantor, decidiu se manifestar por meio de nota oficial, reforçando sua preocupação com o bem-estar do neto.

Na declaração, Dona Ruth enfatiza a importância de preservar a privacidade de Léo em meio ao processo judicial, que corre sob segredo de Justiça. "Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade."

A avó destaca ainda que sua prioridade sempre será o bem-estar do menino. "Reforçamos ainda que a única preocupação da D. Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."

Confiando na Justiça, a família evita alimentar polêmicas públicas e reforça o compromisso com o cuidado da criança. "Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão."

Por fim, Dona Ruth faz um apelo à imprensa e ao público: "Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo."

A nota reforça o desejo da família de que o assunto seja tratado com a delicadeza e o respeito que a situação exige — especialmente por envolver uma criança em fase de desenvolvimento e ainda em processo de superação da perda precoce da mãe.