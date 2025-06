Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia feita na Europa

Andressa Urach entrou na onda da mudança de visual e passou por uma cirurgia para alterar a cor dos olhos. A ex-Miss Bumbum, que está em viagem pela Europa, decidiu seguir os passos de Maya Massafera e se submeteu ao mesmo procedimento estético realizado por ela na França.

De acordo com o portal LeoDias, a transformação aconteceu em uma clínica especializada em Nice. Em relato, Andressa contou que realizou um sonho antigo e agora exibe olhos esverdeados. "Sempre quis ter essa cor. Foi um sonho de infância que virou realidade", disse.

A famosa compartilhou imagens do antes e depois nas redes sociais e dividiu com os seguidores sua felicidade com o resultado. Apesar do procedimento ser delicado, ela afirmou que está bem e satisfeita com a mudança.

A técnica utilizada é chamada ceratopigmentação, que aplica pigmentos diretamente na córnea. Inicialmente criada para fins terapêuticos, a cirurgia passou a ser usada com foco estético por quem deseja mudar a cor dos olhos de forma permanente.

Com Maya Massafera já exibindo o novo visual e Andressa Urach aderindo à tendência, tudo indica que a cirurgia deve ganhar mais espaço entre os famosos brasileiros. As redes sociais já começaram a repercutir a transformação ousada da influenciadora.