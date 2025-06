Ex-funcionária de Dona Ruth teria sido o estopim para ação de Murilo Huff

O embate judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (25). O cantor entrou com uma ação na Justiça pedindo a guarda unilateral do filho, Léo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora falecida em 2021.

Embora os detalhes oficiais do processo ainda não tenham sido divulgados, especulações apontam que a disputa possa estar relacionada à herança deixada por Marília para o herdeiro, que seria pouco mais de R$ 500 milhões.

No entanto, segundo informações da colunista Fabíola Oliveira, uma quarta pessoa pode ter sido peça-chave no início da ação: uma ex-funcionária de Dona Ruth.

De acordo com a jornalista, essa ex-prestadora de serviços teria procurado Murilo Huff e feito um alerta considerado crucial. A mulher estaria temendo represálias, mas disposta a revelar informações importantes que poderiam mudar os rumos da disputa judicial.

A tensão entre Murilo e Dona Ruth veio a público após a mãe de Marília afirmar que o cantor não estaria pagando pensão ao filho. Diante da acusação, Murilo usou as redes sociais para se defender e detalhou todos os custos que arca com Léo. Segundo ele, foi forçado a se pronunciar publicamente diante do que considerou uma injustiça.