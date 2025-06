Saiba quanto Rico Melquiades investiu em mansão com sala de cinema

Rico Melquiades abriu as portas da sua mansão em Maceió e surpreendeu ao contar quanto desembolsou para realizar o sonho da casa própria. Com cômodos luxuosos, estrutura imponente e até uma sala de cinema particular, o influenciador mostrou que não poupou na hora de montar seu refúgio.

Em entrevista ao portal LeoDias, Rico revelou ao repórter que o valor total da residência ultrapassa os R$7 milhões. “Eu gastei em torno de R$7 milhões nesta casa. Só a minha sala de cinema eu gastei R$500 mil”, contou ele, sem esconder o orgulho do que construiu com o próprio esforço após vencer realitys.

Durante a visita, Rico também mostrou peças simbólicas do seu passado nos programas de TV, incluindo a famosa jaqueta rasgada por Dayanne Mello em “A Fazenda”. “Parou o Brasil essa jaqueta e então eu trouxe para cá também. O programa foi um divisor de águas e conseguiu mudar a minha vida”, refletiu o campeão do reality.

Ainda na ocasião, o influenciador foi questionado sobre a possibilidade de participar da versão com famosos de “Ilhados com a Sogra”. Brincando, ele respondeu que não tem sogra por estar solteiro, mas admitiu que adoraria ver seu ex, Matheus, confinado com sua mãe, a icônica Poder Melquiades.