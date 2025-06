Thayse Teixeira explode ao vivo com crítica de Álvaro e se defende

Thayse Teixeira não deixou barato e respondeu ao vivo às críticas feitas por Álvaro Xaro sobre sua atuação no comando do especial “Juninão”, do “Fofocalizando”. Durante a edição do programa, a comentarista reagiu com firmeza e mandou um recado direto ao influenciador: “Não desmereça o meu trabalho, não, meu amor”.

A alfinetada veio após Álvaro afirmar que faria melhor que ela à frente da atração junina. Visivelmente incomodada, Thayse ressaltou que chegou ao seu lugar por mérito próprio, sem precisar de empurrão de ninguém.

“Valorize meu trabalho também. Eu não estou nem aí se os seguidores dele se juntarem e vierem no meu direct. Os meus seguidores me conhecem e isso basta”, disse.

A tensão entre os dois, que já foram próximos, ganhou força nas redes sociais após a repercussão do comentário de Álvaro. Em tom de desabafo, Thayse deixou claro que não aceita ser diminuída por ninguém.

“Cada um faz o seu melhor, no seu quadrado e dentro da sua bolha. Eu não preciso sabonetar nem estar perto de ninguém para estar em hype, não”, disparou. Por fim, ela completou: “Cheguei aqui pelos meus méritos, não fui apadrinhada. Sempre fui comprometida com o que faço, e isso ninguém pode apagar”.