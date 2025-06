O que fez Murilo Huff desconfiar da ex-sogra e pedir guarda do filho

Murilo Huff surpreendeu ao entrar na Justiça com um pedido de guarda unilateral do filho Leo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. A decisão do cantor gerou uma onda de curiosidade nas redes sociais, especialmente por conta da relação até então tranquila com dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência, que criou o menino desde a tragédia em 2021.

Segundo fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, o estilo de vida dos familiares de Marília começou a despertar a atenção de Murilo. Nenhum deles trabalha atualmente. João Gustavo, tio de Leo, cursa nutrição em uma faculdade particular e mora com a namorada em um imóvel deixado por Marília.

O padrasto também não exerce nenhuma atividade remunerada. Essa situação acendeu um alerta no cantor, que teme pela preservação do patrimônio deixado ao filho. Apesar de não ter solicitado uma auditoria oficial, Murilo estaria de olho nos rumos da herança e não descarta uma possível atuação do Ministério Público.

O clima entre ele e dona Ruth azedou de vez após uma ex-funcionária da casa da avó procurar o cantor para relatar situações que, segundo ela, poderiam justificar ainda mais sua preocupação. A mulher, porém, estaria com medo de tornar o caso público.

Na tentativa de se defender das críticas, Murilo expôs nas redes sociais as despesas mensais que afirma bancar com o filho. Só com escola, plano de saúde, psicóloga, babá, tratamento para diabetes e aulas particulares, ele disse gastar mais de R$15 mil por mês.