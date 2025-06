Andressa Urach corre risco de ficar cega? Médium faz revelação

Andressa Urach, 37, passou por uma cirurgia de ceratopigmentação na França com o objetivo de realizar o sonho de ter olhos claros. No entanto, o resultado não foi o esperado. Após o procedimento, a influenciadora enfrentou complicações, como dor intensa, irritação com a luz e uma gripe. Ao retornar ao Brasil, Andressa desabafou nas redes sociais, mostrando arrependimento e preocupação com a alteração na cor de seus olhos, que ficaram esverdeados.

"Mal consigo abrir os olhos, a luz me irrita muito. Está doendo bastante e ainda estou gripada", afirmou em um vídeo compartilhado com seus seguidores.

Diante da situação, Andressa expressou o medo de que a cirurgia pudesse comprometer sua visão permanentemente. Para esclarecer o futuro da influenciadora, a medium e sacerdotisa Mãe Analu Portugal fez uma revelação.

Segundo a previsão, embora Andressa enfrente complicações devido ao procedimento, não há risco de ela ficar cega. No entanto, Mãe Analu alertou para uma internação iminente e um período de instabilidade pessoal que Andressa enfrentará nos próximos meses.

"Este episódio com os olhos é uma lição da espiritualidade. Andressa não ficará cega, mas precisará aprender a lidar com seus limites e com sua saúde", afirmou Mãe Analu.