Quem foi o filho de Frank Sinatra com quem Narcisa perdeu a virgindade

A icônica e irreverente Narcisa Tamborindeguy, de 58 anos, surpreendeu o público ao revelar, na última terça-feira (24), com quem perdeu a virgindade.

Durante sua participação no programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a socialite contou que sua primeira experiência sexual foi com ninguém menos que Frank Sinatra Jr., filho do lendário cantor e ator Frank Sinatra.

“Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso. Foi no Waldorf Astoria, um prédio de apartamentos em Nova York que é um máximo”, afirmou Narcisa, sem perder o estilo irreverente que a consagrou.

Quem foi Frank Sinatra Jr.?

Frank Sinatra Jr., nascido em 1944, seguiu os passos do pai na música. Cantor e maestro, ele ficou conhecido por interpretar os clássicos de Frank Sinatra em apresentações ao redor do mundo. O artista faleceu em 2016, aos 72 anos, vítima de uma parada cardíaca, enquanto fazia turnê em Daytona Beach, na Flórida.

Na ocasião de sua morte, o cantor se preparava para se apresentar com o show Sinatra Sings Sinatra, em que relembrava os grandes sucessos do pai, acompanhando-se de uma orquestra e intercalando as canções com histórias e vídeos do astro da música.