Orlando Bloom e Katy Perry terminam relacionamento de 10 anos

Chegou ao fim o noivado de Orlando Bloom e Katy Perry, após cerca de 10 anos de relacionamento. Segundo informações da revista US Weekly, o casal está separado desde o início deste ano, período em que a cantora deu início à sua turnê mundial.

De acordo com fontes próximas ouvidas pelo portal, o término aconteceu de forma amigável.

"Não há conflitos até o momento. Katy, claro, está chateada. Mas também aliviada por não ter que enfrentar outro divórcio, já que aquele foi o pior momento de sua vida", revelou a fonte.

O relacionamento entre Katy Perry e Orlando Bloom começou em 2016. Em 2017, eles chegaram a se separar brevemente, mas reataram algum tempo depois. Dois anos depois, em 2019, anunciaram o noivado.

Em 2020, nasceu Daisy Dove, primeira filha do casal, atualmente com 4 anos. Orlando Bloom também é pai de Flynn, de 14 anos, fruto de seu casamento anterior com a modelo Miranda Kerr.

Nas redes sociais, fãs lamentaram o fim do relacionamento: "Difícil ver mais um casal querido se separando", escreveu uma internauta. Outro comentou: "Katy é forte, vai passar por isso". Houve também quem desejasse o melhor para ambos: "Que encontrem felicidade, mesmo separados", e "Que a Daisy cresça cercada de amor e carinho."