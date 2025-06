Garota do Momento termina com morte, queda e acerto de contas - (crédito: Globo)

O último capítulo de “Garota do Momento” vai ao ar nesta sexta-feira (27) e promete deixar o público de boca aberta com reviravoltas intensas. A trama, marcada por paixões, traições e vinganças, encerra com justiça poética e finais que dividem opiniões.

Após o assassinato de Zélia (Letícia Colin), quem assume o papel de herdeira da fúria é Flora (Bella Piero), sobrinha da protagonista. Unida a Basílio (Cauê Campos), o marido de Maristela (Lilia Cabral), ela se encarrega de virar o jogo e fazer a vilã pagar por cada maldade cometida.

Maristela, que passou boa parte da novela desfilando poder, termina como empregada na mansão onde antes dava as ordens. Desacreditada e sozinha, ela se vê forçada a aceitar o destino imposto pela vida que ajudou a construir com tanto veneno.

Outro ponto alto do capítulo é o julgamento de Bia (Maisa Silva). A jovem chega a ser presa, mas, com o tempo, ganha liberdade e reencontra Ronaldo (João Vitor Silva), pronto para recomeçar ao lado dela. A sequência de redenção fecha com um toque de esperança e perdão.

O desfecho de “Garota do Momento" aposta no contraste entre queda e ascensão, castigo e libertação. A novela termina mantendo a essência dramática e vibrante que conquistou o público, deixando o horário das seis com gosto de “quero mais”.