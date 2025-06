Ana Castela é detonada por prefeito após show na Bahia: 'Muito mal-educada'

Ana Castela se tornou alvo de críticas após sua apresentação em Jiquié, no interior da Bahia, na noite desta sexta-feira (27). Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito da cidade, Zé Cocá, expressou forte descontentamento com o comportamento da cantora e classificou sua atitude como desrespeitosa com os moradores locais — especialmente com as crianças.

“Vou até fazer uma nota de repúdio, de fato, para a cantora Ana Castela, que, para mim, foi muito mal-educada aqui na nossa cidade”, declarou o prefeito, visivelmente incomodado com a postura da artista.

Segundo Zé Cocá, Ana teria se recusado a interagir com os fãs e dificultado o acesso ao público, inclusive de crianças que aguardavam ansiosamente para tirar uma foto com a cantora. “Para a gente conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. Ela não queria abrir de jeito nenhum. Eu vi meninos chorando, pedindo para tirar uma foto, e ela só autorizou dez, e pronto”, relatou o prefeito.

O comportamento da equipe da artista também foi criticado. De acordo com Cocá, os membros da produção dificultaram o contato com o público, alimentando ainda mais a decepção dos fãs presentes.

Diante da situação, o prefeito decidiu abandonar o evento antes do fim da apresentação. “Foi o único dia em que saí no meio do show. Quando soube do que aconteceu, me retirei”, afirmou, sendo aplaudido por vereadores e jornalistas que acompanhavam a coletiva.

Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre as declarações. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais: "Não curto Ana Castela, mas ela já avisou que a música dela não é para crianças", "E nasce uma nova versão da Paula Fernandes".