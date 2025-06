Brad Pitt tem mansão assaltada e detalhes chocam polícia

Brad Pitt teve a mansão onde mora em Los Angeles invadida por criminosos na noite da última quarta-feira (25/6). De acordo com fontes ouvidas pelo jornal ABC News, três pessoas pularam a cerca do imóvel e quebraram uma das janelas frontais para entrar na residência. O caso está sendo tratado com prioridade pela polícia local.

Quando os oficiais chegaram ao endereço por volta das 22h30 (2h30 no horário de Brasília), encontraram a casa completamente revirada. Não foi informado quantos itens foram levados, mas as autoridades confirmaram que a cena indicava que os invasores procuravam algo com pressa.

A presença de câmeras de segurança na propriedade e em outras casas da região pode ajudar a identificar os suspeitos. Ainda não está claro se os assaltantes sabiam que o imóvel pertencia ao astro de Hollywood ou se o crime foi motivado apenas pelo padrão da residência.

O bairro de Los Feliz, onde a casa está localizada, é conhecido por suas mansões milionárias e costuma ser alvo de quadrilhas especializadas em roubos a celebridades.

Brad Pitt não estava na residência no momento da invasão, segundo informações iniciais da imprensa americana. O ator ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido, mas pessoas próximas afirmam que ele ficou abalado com a invasão de privacidade.

Essa não é a primeira vez que casas de famosos viram alvos de criminosos na região de Los Angeles. Casos semelhantes já ocorreram com nomes como Rihanna, Miley Cyrus e Mariah Carey. A polícia segue investigando o caso e espera encontrar os autores do crime nas próximas horas.