Mãe de Virginia Fonseca explica curtida defendendo Zé Felipe

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, veio a público na manhã desta sexta-feira (27) para esclarecer um mal-entendido envolvendo curtidas em publicações sobre o recente divórcio da filha com o cantor Zé Felipe.

A polêmica começou após internautas notarem que Margareth teria curtido postagens em que Virginia era duramente criticada por supostamente priorizar a fama em vez da família, enquanto o ex-genro era elogiado por sua postura durante o casamento.

Entre as publicações curtidas, estavam frases como: "Fama não é desculpa para esquecer prioridades. Virginia escolheu ser rainha de bateria.", "Ela escolheu o brilho, mas esqueceu da base." E uma terceira crítica dizia: "[Ela] quis os amigos que brilham na hora, mas somem no silêncio. Quis viver o momento, sem medir o que deixava para trás. Zé Felipe sempre foi firme. Esteve ali quando o mundo pesava."

Com a repercussão crescendo nas redes e em sites de fofoca, Margareth resolveu se pronunciar e negou qualquer intenção de alfinetar a filha ou apoiar indiretas. "Estou vendo que saiu nos sites de fofoca que eu curti alguns posts falando do divórcio. Olha, sinceramente, eu não curto nada disso", afirmou ela em vídeo publicado nas redes sociais.

A mãe da influenciadora explicou que tudo pode ter sido causado por um simples deslize: "Eu nem estou curtindo nada ultimamente no Instagram. Pode ser que, ao passar o feed, meu dedo tenha clicado sem querer e eu nem percebi. Isso acontece."

Margareth também disse que divide o celular com as netas, o que pode ter influenciado nas curtidas indevidas: "Às vezes estou com o Instagram aberto e brincando com as meninas. A Maria Alice e a Maria Flor pegam o celular. Alguma coisa assim pode ter acontecido."

Por fim, ela deixou claro que, se tiver algo a dizer sobre a separação, fará isso em particular, e não por curtidas públicas: "Eu não curti. E não tenho que dar minha opinião através de post de ninguém. Se eu tiver algo para falar com a Virginia ou com o Zé Felipe, vou falar diretamente com eles. Não preciso curtir post nenhum."