Amado Batista perde a paciência e responde a rumores de traição

Após declarar em um show que estava solteiro, Amado Batista, de 74 anos, viu seu nome envolvido em boatos de traição. Casado com a miss Calita Franciele, de 23 anos, o cantor demonstrou irritação com a repercussão negativa e decidiu se pronunciar publicamente para esclarecer a situação.

A confusão ganhou ainda mais força após Calita ter seu perfil no Instagram desativado durante o período em que os rumores circulavam com força nas redes. A modelo, por sua vez, também quebrou o silêncio e explicou que não deixou a plataforma por conta da crise no casamento, mas sim porque a conta foi desativada sem seu consentimento.

Apesar dos esclarecimentos, as especulações de uma suposta infidelidade continuaram sendo veiculadas na mídia e entre internautas. Diante disso, Amado Batista decidiu reagir e negou qualquer envolvimento extraconjugal em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Olá, seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre mim e minha mulher. Que vergonha!", disparou o artista, visivelmente incomodado.

Na sequência, o cantor fez questão de enaltecer a relação com Calita e reforçar o compromisso que os une: "Ainda bem que não temos nenhum motivo, nem cara de trair um ao outro. Porque a gente se ama. Ela é uma pessoa maravilhosa e não merece isso de ninguém, principalmente de mim."

"Temos um casamento maravilhoso, e vocês querendo estragar tudo. Que vergonha falar esse tipo de coisa", completou Amado, rebatendo as acusações com firmeza.