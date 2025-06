Débora Nascimento assume bissexualidade em rede nacional

Débora Nascimento usou o palco do Domingão com Huck, neste domingo (29), para fazer um anúncio pessoal e poderoso. Ao fim de sua performance como Diana Ross no quadro “Batalha do Lip Sync”, a atriz de 40 anos declarou publicamente sua bissexualidade, em pleno Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

“Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente”, disse, com firmeza e naturalidade, ao vivo para todo o Brasil.

A declaração repercutiu forte nas redes sociais e emocionou os fãs. Apesar de já ter falado sobre sua orientação sexual em outros contextos, foi a primeira vez que Débora abordou o tema com tamanha visibilidade.

Seguidores elogiaram a coragem da atriz, especialmente em um programa de TV aberta. “A mulher mais linda do Brasil dizendo que é bi. Tudo pra mim”, escreveu uma internauta no X.

Muitos elogiaram a coragem da atriz por se posicionar, especialmente durante o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Internautas destacaram a importância de sua visibilidade e celebraram o momento como um passo relevante para a representatividade na televisão.