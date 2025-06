Atriz de Branca de Neve procura psiquiatra após fracasso nas bilheterias

O impacto do fracasso do live-action “Branca de Neve” foi tão intenso que levou Rachel Zegler, de 23 anos, a buscar acompanhamento psiquiátrico. A atriz, que protagonizou a nova versão da clássica animação da Disney, revelou que sofreu com a pressão e as críticas após a baixa repercussão do longa.

Segundo o site Zamin, a artista desenvolveu sintomas de depressão e passou a tomar medicação para controlar a ansiedade. O filme, que teve um orçamento de US$270 milhões, arrecadou apenas US$87,3 milhões nas bilheterias e recebeu nota 1,6 no IMDb, uma das piores avaliações da plataforma.

Rachel contou que precisou voltar para a casa dos pais, em Nova Jersey, e que sem os medicamentos não teria conseguido seguir em frente. “Isso nem é meu fracasso pessoal, mas a pressão era avassaladora”, desabafou ela.

Desde o anúncio da escalação de Zegler como protagonista, o projeto enfrentou resistência. A escolha de uma atriz latina para o papel de uma personagem descrita como “branca como a neve” gerou debates acalorados.

A situação se agravou quando Rachel criticou o filme original de 1937, classificando-o como ultrapassado. Diz o site Zamin que a combinação de ataques, polêmicas e o desempenho ruim do filme afetaram profundamente a saúde emocional da atriz, que agora tenta retomar sua estabilidade.