Virginia enfrenta crise e baixa audiência no Sabadou do SBT - (crédito: SBT)

O momento profissional de Virginia Fonseca está longe de ser tranquilo. Após semanas marcadas por polêmicas, a apresentadora do “Sabadou com Virginia”, no SBT, vem enfrentando uma fase conturbada que vai muito além dos comentários nas redes sociais.

Segundo fontes ligadas à emissora, a crise já começa a impactar o programa, que teve dificuldade para fechar convidados de peso recentemente.

Desde sua convocação para depor na CPI das Bets, a imagem pública de Virginia vem sendo desgastada. Embora não tenha se tornado ré, a simples associação ao caso gerou uma enxurrada de críticas e afastou parte do público.

A situação se agravou com o anúncio do fim do casamento com Zé Felipe, o que tirou do seu entorno uma figura que, para muitos, funcionava como um "aval emocional" da sua imagem.

O impacto também chegou aos bastidores do SBT. Profissionais da produção confirmaram que artistas mais consolidados têm recusado convites para o “Sabadou”, temendo associação a esse momento delicado.

A alternativa encontrada tem sido recorrer a nomes de menor projeção ou que estão afastados da grande mídia. Além disso, parte dos anunciantes do programa teria demonstrado receio em manter campanhas ao lado da influenciadora.

Outro episódio que alimentou a crise foi o anúncio de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio. A escolha dividiu opiniões e causou incômodo entre integrantes da escola de samba e o público.