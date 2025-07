Sandy vai às lágrimas ao desabafar sobre vida amorosa: 'Não dá tempo'

Sandy não conteve as lágrimas ao comentar sobre sua vida amorosa durante o programa Nesse Canto Eu Conto, exibido na última quarta-feira (2). Em uma conversa íntima ao lado da cantora Liniker, a artista revelou que se sente incomodada com a forma como sua vida afetiva é constantemente colocada em evidência.

"Me incomoda ver o quanto a minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande, que às vezes eu queria até que fosse menos na minha vida, sabe?", desabafou.

Durante o bate-papo, Liniker também refletiu sobre o papel do amor na vida dos artistas. "O amor para artista é o momento mais sublime, que é quem vai dar carinho depois das quarenta mil pessoas que você cantou em uma noite. Quem é que vai ser seu colo? Porque muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel, você vai sair assim correndo..."

Sandy concordou com o ponto e completou: "Então eu acho que ter, e não que seja um amor chaveiro, não é isso, quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples."

Visivelmente emocionada, a cantora falou sobre a intensidade com que vive as relações e o quanto se entrega ao amor: "É verdade e é necessário, fiquei emocionada, desculpa. Mas é assim, você estava falando dessa coisa da entrega, da gente se entregar demais e da gente querer se entregar 100% e esperar isso do outro também, mas não dá tempo de não se entregar. Não dá tempo e a gente vai ficar se entregando pela metade?", refletiu, com a voz embargada.