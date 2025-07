Dona Ruth planeja recorrer com urgência da decisão judicial sobre Léo

Dona Ruth descreveu o sentimento de ter que lidar com a separação do neto - (crédito: Reprodução Instagram)

A recente decisão judicial que concedeu a guarda provisória de Léo, de 5 anos, a Murilo Huff, não foi bem recebida por Dona Ruth, avó materna do menino e mãe da cantora Marília Mendonça. Em entrevista ao g1, ela afirmou que pretende recorrer da decisão com urgência.

Muito emocionada, Dona Ruth descreveu o sentimento de ter que lidar com a separação do neto: "É uma sensação de abandono. Eu fui criada em colégio interno e, quando me deixaram lá, senti a mesma coisa. Eu não sei o que estão falando para ele [Léo], mas ele deve estar sentindo a mesma coisa."

Ela ainda completou: "Estamos vivendo tudo o que já havíamos vivido antes, de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro."

Murilo Huff se pronuncia

Diante das declarações da ex-sogra, Murilo Huff se manifestou por meio de nota oficial. O cantor reafirmou que, apesar da situação delicada, sua decisão de buscar a guarda judicial de Léo foi tomada com base no que considera ser o melhor para o filho.

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor."

A nota também afirma que houve tentativa de um acordo antes da ação judicial, mas que não houve entendimento: "Antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth."

O comunicado destaca ainda a participação ativa do cantor na rotina do filho: "Todos os dias Léo vai para a casa de seu pai, exceto aos finais de semana. Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo, como seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna."