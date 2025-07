Zé Felipe faz brincadeira polêmica com amigo e divide opniões na web

Zé Felipe faz brincadeira com amigo e divide opiniões - (crédito: Reprodução Instagram)

Zé Felipe causou alvoroço nas redes sociais após publicar uma brincadeira que dividiu os internautas. Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo em que joga o celular de um de seus produtores direto na piscina. A cena gerou reações diversas — enquanto alguns riram, outros reprovaram a atitude.

No registro, é possível ver o produtor de eventos Galeguinho se jogando na água para tentar resgatar o aparelho. Apesar de aparentar não ter se incomodado com a pegadinha, o gesto de Zé Felipe não caiu bem para todo mundo.

Nos comentários, os seguidores se dividiram entre críticas e defesa ao filho do cantor Leonardo. “Gente, o celular é à prova d’água”, minimizou uma internauta. Outro rebateu: “Foi zoeira e armado, segundo, ele compra 10 do mesmo depois se for o problema.”

Já as críticas não demoraram a aparecer. “Infantilidade”, apontou um seguidor. “Quantos anos ele tem? Entre 9 e 12”, ironizou outro. “Jardim de infância mandou lembranças”, alfinetou mais um.

A postagem rapidamente viralizou e alguns usuários da plataforma levantaram a possibilidade de Virginia Fonseca ter terminado com o artista por brincadeiras semelhantes a essa. Vale ressaltar que até o momento, o ex-casal não revelou o motivo do término.