Power Couple tem eliminação bombástica; saiba quem saiu do jogo

A disputa ficou ainda mais acirrada no “Power Couple"! Em uma noite decisiva, Eike e Nat foram eliminados do reality show da Record TV com apenas 22,15% dos votos. O casal enfrentou duas duplas fortes: Carol e Radamés, e Dhomini e Adriana, mas acabou levando a pior na votação do público.

Logo após deixarem o confinamento, os dois seguiram para a tradicional Cabine de Descompressão, onde analisaram o jogo e apontaram seus favoritos. Para Eike, a torcida agora vai para Carol e Radamés.

“Acho que são os favoritos. Eles cresceram depois das tretas e se destacaram naquele momento do jogo”, opinou. Nat concordou, mas ressaltou que o casal citado não manteve o mesmo ritmo desde então.

“A força veio naquele momento, depois disso eles não movimentaram mais tanto”, comentou. Mesmo assim, eles acreditam que os dois estão com moral com o público.

Lucas Selfie, apresentador do quadro, revelou que a disputa segue indefinida. “O jogo não está decidido. Já esteve em algum momento, mas hoje está tudo em aberto”, afirmou.

Com apenas quatro casais restantes, Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayanne e Victor e Talira e Pessina, a reta final promete mais reviravoltas até o anúncio dos campeões.