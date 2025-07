Virginia Fonseca e Zé Felipe oficializam divórcio, diz web

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando as redes sociais. Nesta segunda-feira (7), internautas perceberam uma mudança sutil, mas simbólica: a apresentadora do SBT atualizou seu nome no Instagram, retirando os sobrenomes “Serra Costa”, que remetem ao agora ex-marido.

O casal, que ficou junto por pouco mais de cinco anos, anunciou o término do casamento no dia 27 de maio. Desde então, cada novo movimento dos dois tem sido acompanhado de perto pelos fãs — e até pequenos detalhes, como essa alteração no perfil, não passam despercebidos.

A atitude de Virginia gerou repercussão imediata na web e muitos comentários nas redes sociais. “Daqui a pouco ela assume outro”, escreveu um seguidor. “Por que não apagaram as fotos se beijando?”, questionou outro. “Pra ela ter decidido se separar e pedir o divórcio assim, do nada, enquanto juravam amor eterno… aí tem coisa”, opinou mais uma internauta. “Agora que conquistou tudo com o sobrenome dele, não precisa mais”, disparou outro comentário.

Apesar das especulações, Virginia e Zé Felipe garantem que o término aconteceu de forma pacífica. Na época do anúncio, o ex-casal publicou uma nota conjunta nas redes, reforçando o respeito mútuo e o compromisso com a criação dos filhos. “Juntos sempre, agora de uma forma diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus: os nossos três filhos”, dizia o comunicado.

A mensagem também destacava a importância da história que construíram juntos:

“Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para desvalorizarmos tudo o que vivemos. Construímos uma família linda. Fomos parceiros, cúmplices, descobrimos a alegria de sermos pais. Torcemos um pelo outro, e assim continuaremos”, finalizaram.