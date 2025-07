Sandra Annenberg assume usar vibrador no sexo: 'A gente brinca'

Sandra Annenberg faz revelações sobre vida íntima com jornalista - (crédito: Reprodução Instagram)

Sandra Annenberg surpreendeu os fãs ao abordar sua intimidade com sinceridade e leveza durante uma entrevista descontraída ao videocast MenoTalks. A renomada jornalista da TV Globo abriu o coração ao falar sobre o relacionamento com o também jornalista Ernesto Paglia, com quem é casada há 28 anos.

Sem rodeios, Sandra defendeu a importância do diálogo aberto entre parceiros e destacou que a intimidade deve ser vivida com naturalidade. "A gente brinca de tudo, temos brinquedinhos. Numa relação saudável, você tem que poder falar de tudo: onde sente prazer ou não, o que é bom para você, o que não é", afirmou, enfatizando que o sexo deve ser tratado com franqueza e sem tabus.

A comunicadora também revelou que ela e o marido utilizam brinquedos íntimos como forma de explorar a relação de maneira divertida e leve. Para Sandra, manter a conexão no casamento passa por momentos de liberdade, experimentação e bom humor.

"Vamos experimentar, vamos brincar, vamos nos divertir. O sexo hoje não é para reprodução e, no meu caso, já passada a idade [de engravidar], faz parte da vida", declarou, reforçando que a vida sexual ativa é uma extensão natural da relação amorosa — especialmente em uma união duradoura.

O depoimento autêntico de Sandra chamou a atenção dos internautas e foi elogiado por abordar um tema muitas vezes tratado como tabu, principalmente por figuras públicas. A jornalista mostrou, mais uma vez, que é possível falar de sexualidade com maturidade, naturalidade e respeito.