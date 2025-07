Padre Marcelo Rossi faz promessa surpreendente e Lexa cai no choro; vídeo

Lexa chora ao falar com Padre Marcelo Rossi - (crédito: Reprodução SBT )

O Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, foi marcado por um momento de forte comoção no último domingo (6). Com a presença de Lexa e do Padre Marcelo Rossi, a atração trouxe uma tarde repleta de fé, esperança e emoção ao público.

Durante o encontro, Lexa se emocionou profundamente ao ouvir palavras de conforto do religioso. Ainda vivendo o luto pela perda da filha Sofia — que nasceu prematura e faleceu três dias após o parto, devido a complicações da pré-eclâmpsia e da síndrome de Hellp —, a cantora foi surpreendida por uma promessa cheia de carinho e esperança: "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse Padre Marcelo.

O momento de fé foi selado com a canção "Eu Te Levantarei", interpretada pelos dois. A letra, que fala de acolhimento e renovação espiritual, tocou Lexa de forma visível. Emocionada, ela recebeu um abraço carinhoso do padre, que reforçou o clima de espiritualidade no palco.

Em outro recente relato, durante sua participação no programa Rosário da Madrugada, comandado pelo Frei Gilson em Cachoeira Paulista (SP), Lexa revelou que chegou a questionar sua fé após a perda da filha, mas encontrou consolo justamente na espiritualidade.

"Quando tudo aconteceu e eu perdi a Sofia, minha filhinha, fiquei muito triste com Deus. Meu coração quis sentir tristeza, mas foi exatamente o contrário: foi justamente onde fui buscar refúgio. Porque eu fazia muitas perguntas, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo", desabafou a cantora.