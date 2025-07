Quem é o professor da UFRJ que será processado por Justus após polêmica

Após a ampla repercussão na mídia dos ataques virtuais dirigidos à pequena Vicky, filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, o professor Marcos Dantas Loureiro, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se tornou o centro da polêmica. Em resposta à comoção gerada pelo caso, a universidade emitiu uma nota pública nas redes sociais esclarecendo a situação e se posicionando oficialmente sobre o ocorrido.

“O professor Marcos Dantas Loureiro é docente aposentado pela UFRJ desde o ano de 2022. As postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressam suas opiniões pessoais”, esclareceu a instituição.

A nota reforça que os conteúdos publicados não refletem o posicionamento da universidade ou de seus departamentos. “A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola de Comunicação da UFRJ (ECO) repudiam qualquer tipo de expressão de pensamento que incite à violência ou agrida a terceiros”, declarou o comunicado oficial.

A UFRJ ainda destacou seus valores institucionais: “A UFRJ é uma instituição historicamente comprometida com a construção de um projeto de Nação, através do Conhecimento e da Ciência; baseia-se na defesa dos valores humanistas, na educação, na democracia e no diálogo em prol do Brasil”, concluiu a nota.

Entenda o caso

A controvérsia teve início após Ana Paula Siebert divulgar em seu Instagram uma foto da filha usando uma bolsa de grife avaliada em torno de R$ 14 mil. O post gerou uma onda de críticas, mas também ataques violentos por parte de usuários com posicionamentos políticos extremistas.

Dentre os comentários mais chocantes estava o de Marcos Dantas, que respondeu a uma provocação sobre a Revolução Russa com a frase: “Só guilhotina” — em uma clara alusão à execução de membros da elite. A fala foi amplamente condenada por internautas e levou Roberto Justus a prometer medidas legais contra o responsável.