Pai de vítima confirma interesse de Dona Ruth em receber seguro de tragédia

Os desdobramentos envolvendo Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, e a polêmica divisão do seguro referente ao acidente aéreo que matou a cantora e mais quatro pessoas em 2021 continuam ganhando novos capítulos.

Desta vez, George Costa, pai de Henrique Bahia — produtor de Marília que também perdeu a vida na tragédia — trouxe novas informações sobre os bastidores do acordo entre os familiares das vítimas. Em entrevista, George contou que Dona Ruth teria exigido metade do valor total do seguro, alegando que sua filha era a figura central do voo.

“Ela só aceitava receber se fosse 50% do prêmio, porque a filha dela era a importante do voo. Eu aceitei na época porque não adianta você receber mais [dinheiro] daqui a 10 anos e você não dar um bom estudo, uma boa condição e uma base para as crianças. A seguradora em momento algum se negou a pagar. Houve um acordo, todos aceitaram, assinaram e tal”, relatou.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, Dona Ruth teria procurado a seguradora responsável pelo avião menos de 24 horas após o acidente, dando início às negociações ainda em meio ao choque da tragédia.

Em meio a acusações e críticas públicas, a defesa de Dona Ruth já havia se pronunciado, afirmando que todo o valor recebido foi destinado exclusivamente à conta bancária do menino, herdeiro direto da artista. "O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília", afirmou a defesa de Dona Ruth.