Dona Ruth já revelou como ficou divisão da herança de Marília Mendonça

Em participação no podcast “Prosa Sertaneja”, gravado há dois anos, Dona Ruth Moreira detalhou como foi feita a divisão da herança deixada por Marília Mendonça. Na época, ela explicou que o filho da cantora, Léo, ficou com a maior parte, mas que a família também passou a administrar os bens em conjunto.

Segundo Dona Ruth, o patrimônio de Marília foi repartido de forma equilibrada. “É do Léo, né, que ficou a herança do Léo, e eu entrei com 20%”, disse. Ela também afirmou que o processo ainda estava em andamento naquele momento, mas que já atuava diretamente nos assuntos financeiros.

Durante a conversa, Dona Ruth disse que Léo ficou com 30% e ela com 20%, somando 50% para os dois. A outra metade, segundo ela, seria da família como um todo. “Ficou 50 ele e 50 família. E a gente trabalha em conjunto”, explicou.

A entrevista repercutiu na época por mostrar como a família lidava com os trâmites legais e financeiros após a morte precoce de Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021.