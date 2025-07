Mariana Goldfarb rebate críticas após usar biquíni cavado: 'Hipocrisia'

Durante uma viagem à Espanha, Mariana Goldfarb surpreendeu ao responder duramente às críticas que recebeu após publicar fotos de biquíni cavado em suas redes sociais. A modelo e influenciadora decidiu se posicionar e deixou claro que não aceita julgamentos sobre seu corpo — muito menos sobre sua inteligência.

"Amo mostrar quem eu sou, e isso inclui o meu corpo, que em nada diminui o meu intelecto. Pelo contrário, eu só fico mais gostosa", afirmou ela, em tom bem-humorado e direto.

Mariana prosseguiu seu desabafo, reforçando que suas escolhas de vestuário não devem ser confundidas com um convite ao assédio ou sinal de falta de conteúdo: “Sou toda em cima, com o corpo que eu sempre quis. Mas, graças a Deus, não preciso mostrar a b* para ganhar a vida”, declarou.

Em seguida, a modelo reafirmou sua liberdade e autonomia: “O que eu visto ou deixo de vestir não é um convite, tampouco uma oferta. Sou completamente, inteiramente independente e vivo conforme meus valores — que são inegociáveis.”

Ela ainda celebrou sua jornada pessoal e o equilíbrio que encontrou entre o cuidado físico e emocional: "Amo o meu corpo e a minha forma de existir no mundo. Amo a minha falta de vergonha e de hipocrisia (nesse sentido). Amo que cuido do meu interno e do meu externo na mesma proporção. Amo ser uma mulher livre que ama."

E concluiu com uma mensagem de autoconfiança e empatia: "Amo o lugar que conquistei dentro de mim. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir arranhar o que construí — nem a imagem que tenho de mim mesma. Desejo a vocês o mesmo. Beijos."