Cariúcha se arrepende e pede desculpas a Murilo Huff

A apresentadora Cariúcha usou o “Fofocalizando” desta segunda-feira (9/7) para pedir desculpas públicas ao cantor Murilo Huff. Ela reconheceu que errou ao criticá-lo por entrar na Justiça para pedir a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça.

Na atração do SBT, Cariúcha também se mostrou arrependida por ter defendido Dona Ruth. A comunicadora disse que mudou de opinião após a repercussão da polêmica envolvendo o seguro da aeronave que matou Marília em 2021.

Durante o desabafo, ela foi direta. "Me arrependi de defender Dona Ruth. Murilo, mil desculpas. Acho que muita gente também deve se retratar", afirmou ao vivo, enquanto falava sobre o caso.

A denúncia foi revelada por Ricardo Feltrin, que afirmou que Dona Ruth teria procurado a seguradora do avião menos de 24h após o acidente e proposto uma divisão do seguro que a beneficiava com metade do valor total.

A defesa de Dona Ruth negou qualquer irregularidade e afirmou que todo o valor do seguro foi depositado na conta bancária de Léo, filho de Marília, onde permanece até hoje. O advogado também disse que ela é vítima de difamação.