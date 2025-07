Fernanda Keulla descobre doença rara após anos sem resposta

A vencedora do BBB 13, Fernanda Keulla, revelou que conviveu por anos com dores, cansaço e sintomas sem explicação antes de receber um diagnóstico preciso. A apresentadora contou que foi diagnosticada com a síndrome de Sjögren, uma doença autoimune crônica e sem cura.

Fernanda usou as redes sociais para relatar o sofrimento que enfrentou até buscar ajuda médica especializada. Segundo ela, os sintomas começaram há muito tempo, mas foram ignorados por profissionais e até mesmo por pessoas próximas. “Eu simplesmente não dava conta”, desabafou.

Ela conta que viveu por anos sendo cobrada por falta de foco e disposição, mesmo lidando com dores no corpo, infecções frequentes e fadiga intensa. A descoberta veio após exames apontarem alterações nos anticorpos, o que a levou a consultar um reumatologista.

Foi então que a médica fechou o diagnóstico: síndrome de Sjögren, que afeta as glândulas lacrimais e salivares. Embora incurável, a doença é tratável. Fernanda diz que hoje já sente melhora após iniciar o tratamento, com exames mais estáveis e qualidade de vida.

O relato da ex-BBB serviu como alerta aos seguidores. Ela reforçou que é essencial buscar respostas para sintomas que insistem em voltar. “Hoje eu entendo que não era fraqueza. Era meu corpo pedindo socorro”, afirmou, emocionada.