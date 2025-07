Guilherme Leicam rebate ataques sobre visual: 'Podres'

Guilherme Leicam usou as redes sociais para se pronunciar após voltar a ser alvo de comentários por conta de uma suposta harmonização facial feita há anos. O assunto voltou à tona após a participação do ator no Domingo Legal, do SBT, no último final de semana, gerando uma enxurrada de reações nas redes sociais.

"Isso ainda vira pauta?", questionou Leicam, visivelmente incomodado. "Acordei agora há pouco com várias mensagens sobre a repercussão de uma matéria envolvendo meu rosto. Dizem que eu fiz harmonização, ficam comentando isso e aquilo...", desabafou nos Stories.

O ator também demonstrou frustração com o direcionamento da cobertura midiática, ressaltando que sua intenção ao ir ao programa era promover uma causa nobre. "Fui ao Domingo Legal para divulgar um projeto social incrível, que ajuda milhares de pessoas. Mas por que ninguém fala disso? Uma coisa que fiz há quatro anos ainda vira manchete?", questionou, indignado.

Leicam finalizou com uma reflexão direta, direcionada a quem sonha em entrar para o meio artístico. "Você está preparado para viver num mundo onde até um peido vira matéria? A gente entra nessa carreira pelo prazer de atuar, mas tem que lidar com muitos desprazeres também", disparou.

Apesar da crítica, o ator recebeu apoio de fãs, que reforçaram o valor do seu trabalho e do projeto social que ele promove. "Eu não sei o que fizeram pra gerar esse falatório na web, mas dei graças a Deus que você veio se pronunciar e continua lindo".