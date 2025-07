Power Couple: Casal ganha prova e garante vaga na grande final

Adriana e Dhomini venceram a última prova do “Power Couple 2025” e garantiram vaga na final do programa. O desafio consistia em atravessar um corredor com cinco portas que só poderiam ser abertas com ferramentas específicas.

Cada ferramenta, como martelo, chave de fenda e alicate, estava enterrada em tanques de areia. Um dos participantes do casal precisava desenterrá-las para que o parceiro abrisse as portas em sequência.

O objetivo era completar o percurso no menor tempo possível. Adriana e Dhomini foram os que finalizaram o desafio mais rapidamente e conquistaram o direito de avançar direto para a final.

Os outros três casais continuam na disputa e vão para a última DR da temporada. A decisão da grande final está cada vez mais próxima e a expectativa cresce entre os participantes.

A dinâmica da prova exigiu precisão, força e sintonia entre os membros de cada casal. Com a vitória, Adriana e Dhomini garantiram uma vantagem importante para a etapa final do Power Couple 2025.