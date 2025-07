Brad Pitt admite fascínio por apenas duas atrizes na carreira

Brad Pitt revelou em entrevista recente que sentiu fascínio verdadeiro por apenas duas atrizes ao longo de sua carreira. O ator, que participou do clássico filme “Thelma & Louise” em 1991, citou Geena Davis e Susan Sarandon como as únicas colegas de elenco que o deixaram realmente impressionado.

Durante participação no podcast New Heights, Pitt foi questionado se já havia sentido o típico fascínio ao conhecer estrelas do cinema pessoalmente. Ele respondeu que sim, mas apenas em relação a essas duas atrizes com quem trabalhou no início da carreira.

“Quando conheci Geena Davis e Susan Sarandon, eu fiquei... é. Mas superei isso rápido”, contou. Em entrevista para a revista W, ele falou sobre a doçura de Geena Davis, que o apoiou durante as filmagens de uma das cenas mais icônicas do filme.

Segundo o ator, a sequência que mostrou seu personagem envolvido com Thelma durou dois dias para ser gravada, e a atriz cuidou muito bem dele durante esse período.

A síndrome de Sjögren foi diagnosticada recentemente em Fernanda Keulla após anos de sintomas sem explicação. A doença autoimune afeta principalmente glândulas lacrimais e salivares, causando secura e fadiga extrema. Apesar de crônica, a condição é tratável e a apresentadora já sente melhoras com o tratamento.