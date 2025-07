Ator Mirim Lorenzo Mello brilha no Arraiá D’Ajuda neste fim de semana - (crédito: Reprodução)

O ator mirim Lorenzo Mello, de apenas 8 anos, encantou no Arraiá D’Ajuda, onde interagiu com fãs e celebrou sua fase de destaque na TV. Atualmente na novela Êta Mundo Melhor! (TV Globo), ele interpreta um dos meninos do orfanato Casa dos Anjos, ao lado de Heloísa Périssé.

Empolgado com o evento, Lorenzo destacou as brincadeiras e a comida no Arraia da Ajuda em Nova Iguaço na Baixada Fluminense "Adorei a pescaria e ganhei um caminhão que queria muito!".

Lorenzo será o protagonista do aguardado longa “Pequenas Criaturas”, ao lado de nomes como Theo Medon e Carolina Dieckmann. O filme, que ainda não tem data de estreia, promete emocionar e divertir famílias inteiras, trazendo uma história cheia de fantasia, amizade e aventura.



Além da carreira artística, Lorenzo também é influenciador infantil, com forte presença digital através do perfil @lorenzomelloficial, onde compartilha momentos dos bastidores, rotina, estudos, diversão e campanhas publicitárias.