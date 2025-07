Ivete Sangalo se pronuncia após sofrer acusações do Grupo Clareou

Após a grande repercussão em torno da nova turnê de Ivete Sangalo, intitulada Ivete Clareou, e a polêmica com o grupo de pagode Clareou, a Super Sounds — empresa responsável pela produção da turnê — se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Na última terça-feira (8), o grupo Clareou alegou possuir direitos exclusivos sobre a marca, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010, e afirmou que não foi consultado nem autorizou o uso do nome. Segundo a banda, a utilização do termo "Clareou" pela artista baiana configura uso indevido de uma marca registrada, especialmente por se tratar de um projeto musical — o mesmo segmento em que o grupo atua.

Diante da acusação, a Super Sounds afirmou que o uso do título Ivete Clareou é legítimo e não infringe direitos de terceiros. Segundo a produtora, a marca registrada pelo grupo refere-se especificamente a “Grupo Clareou”, o que não garantiria exclusividade sobre a palavra “Clareou” de forma isolada.

Veja a nota de esclarecimento na íntegra

"A Super Sounds, empresa responsável pela realização da Turnê Ivete Clareou (a seguir denominada 'Turnê' ou 'Projeto'), tomou conhecimento da nota de esclarecimento divulgada pelo Grupo Clareou, na qual alega a suposta violação de seus direitos marcários em razão da utilização da palavra 'Clareou' no nome da Turnê, sob o argumento de que seria o detentor exclusivo da marca 'Clareou', registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Inicialmente, embora tenhamos considerado desnecessário até aqui, confirmamos que o nosso projeto não possui qualquer vínculo ou participação do Grupo Clareou.

Reafirmamos, ainda, que o uso da marca 'Ivete Clareou' é absolutamente legítimo e não configura qualquer violação a direitos de terceiros.

Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, 'Grupo Clareou' (e não 'Clareou', como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra 'Clareou', isoladamente ou em conjunto com outras.

'Clareou' é uma palavra de uso comum na língua portuguesa, resultante da conjugação do verbo 'clarear', inclusive presente em diversas obras musicais do samba brasileiro, cujo uso, portanto, não pode ser objeto de exclusividade.

O título da nossa Turnê é formado pelo nome próprio da artista que lhe dá voz, amplamente reconhecida pelo público e com forte identidade no cenário musical nacional, acompanhado da expressão 'Samba de Mainha', elementos que conferem originalidade e distintividade à marca e ao projeto perante o público consumidor.

Apesar de não haver qualquer infração, ao tomarmos conhecimento das alegações e insatisfações manifestadas pelo grupo, nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas que eliminassem qualquer possibilidade de confusão, por parte do público, entre a nossa Turnê e o Grupo Clareou.

No entanto, os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca."