Evelyn Regly fala sobre luto do filho após a morte da babá - (crédito: Divulgação)

Durante o episódio mais recente do Vaca Cast, a influenciadora e youtuber Evelyn Regly emocionou os ouvintes ao relembrar a morte de Erica, babá de seu filho mais velho, Lucas. Ela compartilhou detalhes da convivência próxima com Erica e o impacto da perda na rotina da família.

“Eu falo que eu perdi uma irmã, uma irmã de verdade”, disse Evelyn. “O quarto dela era de frente pro meu. Muitas vezes eu chegava à tarde e ela tava me esperando. Via que eu ia comer sozinha, descia comigo, ficava conversando sobre a vida. Ela me aconselhava muito sobre o Lucas, porque era mãe de dois meninos.”

Evelyn, que é mãe de Lucas e Alana, explicou que a decisão de não contratar uma nova babá para o primogênito foi tomada com muito cuidado. “A gente não queria que na cabeça dele parecesse uma substituição. Ele já é grande, já entende. Então decidimos não colocar ninguém.”

Ela também contou momentos delicados do luto do menino: “Às vezes a Lu falava pra ele tomar banho e ele não queria de jeito nenhum. Dizia: ‘Queria tomar banho com a tia Erica, mas a tia Erica não tá aqui, então eu não vou tomar banho’. Era umas coisas dessas, assim.”

Com a rotina de trabalho mais centrada em casa, Evelyn passou a assumir de forma mais próxima os cuidados com Lucas: “Quando ele chega da escola, eu paro tudo. Vou lá, pego ele, vou brincando: ‘Vamos tomar banho com a mamãe’. A transição foi ficando mais leve, mas a primeira semana foi muito difícil.”

Em um dos momentos mais marcantes, o filho desabafou: “Ele falou: ‘Eu não vou ver a tia Erica nunca mais?’. Aí acabou comigo. Eu disse que não agora, mas que um dia a gente vai se reencontrar. Agora ele tá numa fase da saudade, que é o que acontece com a gente que é adulto.”