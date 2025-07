Carlinhos Maia abre o jogo sobre traição e revela erro do passado - (crédito: Instagram)

Carlinhos Maia abriu o coração ao responder perguntas dos seguidores no Instagram. Questionado sobre traição, o influenciador foi sincero ao dizer que acredita em perdão, principalmente quando não há intenção de ferir. “Existem dois tipos de traição: a que destrói e a que é vaidade. Dependendo de qual, eu perdoaria”, contou.

O que mais chamou atenção foi a revelação de que ele próprio já foi perdoado por um deslize. Sem citar nomes ou detalhes, deixou no ar se o episódio teria acontecido durante o casamento com Lucas Guimarães, com quem está há 15 anos.

Ao ser chamado de “safadinho” por um fã, Carlinhos respondeu sem filtro. “Sempre fui. Mas não vulgarizo minha intimidade. Tenho minhas taras, como qualquer pessoa, só não exponho”, afirmou. O influenciador também falou sobre sensualidade e sedução com naturalidade.

Carlinhos e Lucas se conheceram na adolescência e estão juntos desde então. Casaram-se em 2019 e seguem firmes. Sobre filhos, Carlinhos explicou que ainda não se sentem prontos, mas não descartam o plano para o futuro.

“Queremos viver o melhor de nós mesmos antes de sermos pais. Estamos numa fase boa, maduros, e queremos fazer tudo com consciência”, finalizou o influenciador.