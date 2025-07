Virginia Fonseca é hostilizada em romaria e amiga rebate: 'Chifrudo é você'

Virginia Fonseca passou por uma situação constrangedora durante sua participação na tradicional Romaria ao Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, a influenciadora digital foi alvo de ataques verbais por parte de alguns fiéis, sendo chamada de “chifruda” por um pedestre.

A provocação, no entanto, teve resposta imediata. Mharessa, ex-assessora de Zé Felipe e amiga próxima de Virginia, reagiu prontamente aos gritos do anônimo: “Chifrudo é você!”, disparou a jovem, que estava acompanhada do também assessor e amigo da influenciadora, Hebert. O momento foi registrado por fãs e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O ataque acontece em meio a boatos envolvendo o término do casamento de Virginia e Zé Felipe, anunciado no dia 27 de maio. Desde então, especulações sobre uma possível traição por parte do cantor tomaram conta da internet — algo que ele nega com veemência.

Em uma sequência de vídeos publicados recentemente, Zé Felipe desabafou sobre os rumores: “Tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou a separação… Que é do mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevinho. Ele falou que eu traí a Virginia com a bailarina, mano? Pelo amor de Jesus Cristo…”, disse.

O cantor seguiu tentando pôr fim às especulações: “E eu tô só vindo aqui, porque é óbvio que é mentira. Mas a gente sabe: uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade, se ninguém desmentir. Então, pelo amor de Deus, eu nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família, tá?”

Zé também comentou sobre imagens que circularam nas redes: “Até tem foto em camarim com a mão no ombro, e é isso. As bailarinas não cumprimentam assim, ó… Eu respeito. Só que aí a mentira vai virando verdade. Aí é ‘não sei o quê, não sei o quê’, e você não fala nada, fica de boa… E vira verdade. Mas agora deu. Acabou. Quer falar mentira? Prova. Porque a verdade é uma só”, concluiu.