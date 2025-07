Brad Pitt aciona Justiça e quer acesso a mensagens de Angelina

A disputa bilionária entre Brad Pitt e Angelina Jolie voltou a esquentar nos tribunais. O ator entrou com um novo pedido na Justiça da Califórnia solicitando acesso às mensagens privadas trocadas pela ex-mulher com o empresário envolvido na venda da vinícola Château Miraval, avaliada em R$2,7 bilhões.

O objetivo de Pitt é provar que Angelina negociou a venda de sua parte na vinícola sem informá-lo, descumprindo o suposto acordo que previa prioridade de compra ao ex-marido. Segundo documentos, ele tenta obter conversas entre Jolie e Alexei Oliynik, executivo ligado ao Stoli Group, empresa que comprou a parte dela.

O ator, de 61 anos, também afirma que tentou dialogar com Oliynik, mas não teve retorno. Como o empresário é suíço, a defesa de Pitt argumenta que ele pode prestar depoimento virtualmente, mesmo sem estar nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o processo, Pitt acredita que o executivo agiu sob ordens do chefão da empresa, Yuri Shefler, e teria papel central no caso. A venda é vista pela equipe jurídica do ator como um ato de retaliação de Jolie após o divórcio conturbado.

Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016 após 12 anos juntos e têm seis filhos. Desde então, enfrentam uma longa briga na Justiça envolvendo guarda, patrimônio e os bastidores da vinícola francesa que foi, por muito tempo, símbolo da união do casal.