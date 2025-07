Taís Araujo revela truque para disfarçar 'cabeção' de Humberto Carrão

Taís Araújo brinca com Humberto Carrão - (crédito: Reprodução Insatgram)

Taís Araujo e Humberto Carrão arrancaram risadas dos fãs ao protagonizarem um momento inusitado e bem-humorado na tarde desta quinta-feira (10). Durante uma gravação nos bastidores da novela Vale Tudo, Taís filmava um vídeo-selfie ao lado do colega de elenco quando foi surpreendida por um desabafo inesperado do ator.

Com bom humor, Carrão revelou que vem sendo alvo de brincadeiras nas redes sociais por conta do tamanho da própria cabeça. "Tua cabeça não é grande, não", reagiu Taís, tentando consolar o amigo.

Mas Humberto não deixou o assunto passar batido: "Tô traumatizado. É o tempo inteiro esse m*rda. Era só com a Bella [Campos], mas agora até a Alice [Wegmann] mandou uma foto em que eu estou com a cabeça gigante do lado dela", disse, arrancando risos da atriz.

O ator interpreta César Ribeiro na nova versão do clássico da TV Globo e recentemente contracenou com a personagem Maria de Fátima, vivida por Bella Campos — momento que gerou repercussão e memes entre os internautas, principalmente por causa do enquadramento das cenas.

Nas redes sociais o público comentou: "Eu reparei isso ontem na novela quando ele e a Maria de Fátima estavam se beijando na cama… eu pensei 'nossa como a cabeça deles tem tamanho diferente', mas achei que a Bella que fosse muito pequenininha".