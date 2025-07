Juliette se pronuncia após amiga ser morta a facadas

Juliette Freire usou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (10), para se pronunciar sobre a morte trágica de Clarissa Costa Gomes, sua amiga. A jovem cearense foi assassinada a facadas pelo ex-namorado, em um crime que chocou a todos devido a brutalidade do caso.

Em seu perfil no Instagram, a campeã do BBB 21 fez um forte desabafo e deixou um alerta necessário para seus seguidores: "Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Uma amiga, lá do Ceará, Clarissa, foi morta a facadas pelo namorado. Desde que eu recebi a notícia, eu estou o tempo inteiro me arrepiando, angustiada", relatou, visivelmente abalada.

Juliette explicou que Clarissa era amiga de infância de Monalisa, uma de suas melhores amigas, com quem chegou a dividir apartamento na Paraíba. "Eu convivi com Clarissa. Era uma menina maravilhosa, estudiosa, educada, doce. Enfermeira neonatal, cuidava dos bebezinhos. Esse era o primeiro namorado dela e a gente nunca soube de absolutamente nada, se era um relacionamento tóxico", contou.

A cantora destacou que não havia qualquer indício prévio de violência. "Nunca teve um sinal, não houve uma gradação. Simplesmente hoje, a gente acorda com essa notícia. Todo mundo se perguntando: será que a gente não percebeu? Será que não teve um pedido de socorro?"

Em um apelo emocionado, Juliette encerrou com um recado direto para mulheres em situações de risco: "Se você estiver em uma relação minimamente violenta, não permaneça. Peça ajuda. A gente queria muito que ela tivesse pedido ajuda, para conseguir evitar isso. Não deixe isso acontecer. Não é brincadeira."