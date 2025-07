Davi Brito tenta reverter procedimento estético: 'Estava grande'

Davi Brito continua sendo assunto nas redes sociais. O campeão do BBB 24 decidiu investir no visual e colocou as populares lentes de contato nos dentes. No entanto, cerca de um mês após o procedimento, o baiano se mostrou insatisfeito com o resultado e resolveu reverter a transformação.

Na última terça-feira (8), Davi esteve em um consultório odontológico em Salvador e compartilhou com os seguidores detalhes da consulta. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o ex-BBB explicou o motivo de sua decisão:

“Estava muito grande. Agora vai ficar num tamanho certinho, bonitinho. Até a espessura do rosto vai mudar”, disse o influenciador de 22 anos.

Desde que venceu o reality e conquistou o prêmio de mais de R$ 1 milhão, o ex-motorista de aplicativo tem aproveitado para investir em sua imagem. E as lentes dentárias não foram a única mudança recente: Davi também passou por uma harmonização facial e se submeteu a uma Lipo HD, técnica voltada para definição do abdômen.

No dia 10 de junho, ele realizou o procedimento estético no rosto. “Ficou muito bom! A gente fez hoje a mandíbula”, contou ele, empolgado com o resultado na época.