Duda Nagle assume namoro e Sabrina Sato reage

Duda Nagle está de coração ocupado novamente. O ator, de 41 anos, usou as redes sociais para assumir o namoro com a nutricionista funcional Mariane Heller, de 31. Natural de Porto Alegre, a nova eleita do galã divide seus atendimentos entre São Paulo e o Sul do país, e já começou a ganhar o carinho também dos fãs da artista.

Mas o que mais chamou atenção foi a reação de Sabrina Sato, ex-esposa de Duda e mãe da pequena Zoe. Com bom humor e maturidade, a apresentadora comentou em um post de Mariane: “Linda e feliz da vida!”. A atitude foi vista como uma “bênção” ao novo casal, rendendo elogios pela postura de Sabrina.

Segundo fontes próximas ao ator ouvidas pelo portal Leo Dias, Zoe, de cinco anos, já convive bem com Mariane. A nutricionista teria sido apresentada à filha do casal de forma gradual, e a sintonia entre elas é um dos pontos que deixou Duda mais à vontade com o novo relacionamento.

Essa é a primeira relação pública do ator desde o fim do namoro com Michele Balsamão, encerrado em abril. Diferente do envolvimento anterior, agora Duda decidiu expor com mais naturalidade a nova fase, sem esconder a felicidade.

Nas redes, fãs elogiaram o clima de paz entre os envolvidos e a maturidade da família. “É tão raro ver isso hoje. Sabrina sendo um exemplo”, escreveu uma internauta. “Todo mundo merece recomeçar feliz, ainda mais com respeito e leveza”, completou outra seguidora.