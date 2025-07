Ex-musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel fala sobre descoberta no pornô

Desde que passou a atuar no mercado de conteúdo adulto, Luiza Ambiel tem sido pauta dentro e fora das plataformas voltadas para esse tipo de produção. Em entrevista ao Conversa com Bial, exibido na última quarta-feira (9), a ex-modelo e atriz abriu o jogo sobre sua sexualidade e compartilhou experiências que viveu após mergulhar nesse novo universo.

Ao lado de Pedro Bial, Luiza relembrou um momento marcante que a levou a refletir sobre sua orientação sexual: "Virei do avesso. Não era toda liberada, tinha tabus. Inclusive dos brinquedos e me tocar", começou.

"Para mim era muito difícil. Sempre falei que era hétero. Descobri que não sou, sou bissexual. Já peguei mulher, já gravei com mulher. Foram coisas que fui crescendo na plataforma e fui testando. Foi me fazendo bem nesse sentido de me conhecer", revelou.

A ex-participante de A Fazenda também compartilhou curiosidades sobre o comportamento de seus seguidores e o tipo de conteúdo que mais agrada ao público: "Os meus seguidores gostam de historinha. É até engraçado, porque meu público é mais hétero. Em um período, fui fazer uma brincadeirinha com fetiches... Tem também, mas percebi que minha galera gosta dessa pegada mais hétero", observou.

Luiza ainda contou que sua entrada no mercado adulto foi motivada por uma amiga que já atuava na área — e também pela parte financeira: "Grana também, grana é bom. Gosto muito de dinheiro. Estava conversando com uma amiga que já fazia, e estava naquela onda de todo mundo entrar. Eu perguntei para ela: 'amiga, mas dá grana?' E ela falou: 'dá tanto para mim, mas para você... com a história da Banheira, vai dar mais'", relatou.