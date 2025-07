Andressa Urach pede desculpas a Trump em nome do Brasil

Andressa Urach voltou a causar nas redes sociais, mas desta vez o assunto não foi uma mudança de visual ou polêmica pessoal. A ex-participante de A Fazenda publicou um vídeo pedindo desculpas publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o político anunciar uma taxação de 50% sobre o Brasil.

A criadora de conteúdo adulto afirmou que não compactua com os protestos contra o presidente norte-americano e fez questão de se pronunciar diretamente para ele.

"Perdão em nome dos brasileiros! Não queremos guerra, queremos paz", escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram. No conteúdo, Andressa reforça que respeita as decisões do político, mesmo após ter o próprio visto negado.

Ela ainda demonstrou preocupação com a tensão crescente entre os países e pediu empatia aos seguidores. "Vamos ser conscientes. Nosso país é maravilhoso, não precisamos de guerra. Precisamos de paz", declarou.

Por fim, Urach afirmou que cada governante deve ser livre para tomar decisões em seu país e alertou: "Você está preparado para uma guerra? Que isso. Vamos respeitar as escolhas das pessoas".