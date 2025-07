Jojo Todynho impressiona com antes e depois após perder 69kg

Jojo Todynho arrancou elogios sinceros nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (11). A cantora e estudante de Direito compartilhou uma montagem impactante com fotos do seu antes e depois: em um dos registros, ela aparece com aproximadamente 146 kg; no outro, exibe sua nova silhueta com 77 kg.

"Eu me amei com 146 kg. Eu me amo com 77. Não é sobre corpo, é sobre amor-próprio. É sobre não se importar com os outros, é sobre se enxergar e mudar por si mesma. Eu nunca deixei de ser feliz, nunca deixei de usar o que queria, nunca me senti menos. Olhar para mim mesma é o segredo da minha transformação diária", escreveu Jojo em seu perfil no Instagram.

A artista passou por uma cirurgia bariátrica em 2023 e, apenas cinco meses após o procedimento, já havia eliminado mais de 40 kg. Em desabafos anteriores, Jojo compartilhou detalhes do processo e das dificuldades que enfrentou durante a reeducação alimentar:

"Sou apaixonada por cuscuz. Eu gosto muito e não passo mal. Eu não como ovo mais porque eu passo mal por causa da bariátrica. Não tolero mais ovo. Você começa a entender o que pode comer ou não", relatou.

Ela também falou sobre as restrições alimentares e a adaptação necessária após a cirurgia: "É um processo muito doloroso. Desde que eu operei, não comi uma feijoada, não comi uma rabada, coisas muito pesadas assim. Tudo tem o seu tempo", afirmou.

A cantora destacou ainda o papel da musculação no resultado físico que vem alcançando: "As pessoas falam que eu não estou flácida, é porque eu faço musculação, comecei a fazer antes de operar e continuo com esse trabalho", completou.