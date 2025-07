Guilherme Leicam faz novo desabafo sobre pressão estética e fama

Guilherme Leicam voltou a se pronunciar sobre a grande repercussão em torno de sua recente participação no programa de Celso Portiolli, no SBT. Conhecido por seu papel de destaque em Malhação (2012) e considerado um dos galãs da TV Globo naquela década, o ator tem enfrentado uma série de julgamentos relacionados à sua aparência atual.



Ao comentar o peso do rótulo de galã, Guilherme reconheceu que o estereótipo impactou diretamente sua trajetória na televisão: "Já me limitou, sim. O rótulo de galã pode ser uma prisão. Muitas vezes me vi sendo chamado para um tipo específico de papel, como se a aparência resumisse quem eu sou como artista", declarou em entrevista à Quem.



"Isso, em alguns momentos, sim, gerou uma autocobrança, porque o padrão muda, o tempo passa e, se você não estiver bem resolvido internamente, isso pode te afetar. Mas, hoje, eu entendo que meu valor está no que eu construo, não na imagem que projetam de mim", refletiu.

"Isso, em alguns momentos, sim, gerou uma autocobrança, porque o padrão muda, o tempo passa e, se você não estiver bem resolvido internamente, isso pode te afetar. Mas, hoje, eu entendo que meu valor está no que eu construo, não na imagem que projetam de mim", refletiu.



Mesmo longe das novelas nos últimos anos, Guilherme reforça a importância de cuidar da saúde mental e física, especialmente em um cenário em que a aparência ainda é tratada com pouca empatia: "Procuro não alimentar essa pressão. Tento cuidar da minha saúde física e mental, mas sem me tornar refém da imagem. O episódio recente no Domingo Legal mostrou o quanto as pessoas ainda se sentem à vontade para comentar sobre a aparência dos outros, muitas vezes sem empatia", concluiu.