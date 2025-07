Justiça toma decisão sobre Alexandre Correa após denúncia de Edu Guedes

Justiça absolve Alexandre Correa em processo contra Edu Guedes - (crédito: Reprodução Instagram)

A Justiça de São Paulo absolveu, nesta sexta-feira (11), Alexandre Correa no processo movido por Edu Guedes. O ex-marido de Ana Hickmann havia sido acusado de difamação, após sugerir publicamente que a apresentadora e o chef de cozinha mantinham um relacionamento antes do término oficial de seu casamento.

O caso veio à tona em 2024, durante o conturbado processo de separação de Ana e Alexandre. À época, a equipe de Edu Guedes repudiou as declarações do empresário, classificando-as como ofensivas e passíveis de ação judicial.

No entanto, segundo a decisão judicial, não houve ofensa direta contra Edu. O juiz responsável entendeu que os comentários de Alexandre foram feitos com ironia e que não caracterizam crime de difamação: “Considerando os fatos narrados na queixa, denota-se, em um primeiro momento, que o querelado não articulou nenhum fato ofensivo em relação ao querelante”, destacou o magistrado.

A sentença também pontua que o próprio Alexandre se colocou como alvo da situação, sem responsabilizar diretamente o apresentador: “Pelo contrário. Ele chamou a si próprio de ‘corno’, mas sem atribuir ao querelante qualquer ato ofensivo que configure crime de difamação”, completou o juiz, conforme documento divulgado pelo g1.

Defesa de Edu Guedes contesta decisão

Apesar da decisão favorável a Alexandre neste caso, a defesa de Edu Guedes anunciou que irá recorrer: “A defesa de Eduardo Guedes informa que confia na Justiça e apresentará recurso à instância superior para revisão da decisão que absolve provisoriamente Alexandre Correa em um processo específico, conforme sentença deliberada na data de ontem (10/7)”, diz o comunicado.

A nota ainda lembra que Alexandre já foi condenado em outras ações envolvendo o chef: “Cabe lembrar que Alexandre já foi condenado em outros dois processos, com pena de 3 anos, bem como a pagar indenização de R$ 60 mil a Eduardo Guedes pelos crimes cometidos”, concluiu a defesa.